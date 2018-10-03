Парковка становится платной

На восьмой год работы екатеринбургская система платной парковки наконец получила карающий механизм: теперь водители, оставившие свое автотранспортное средство в зоне платного паркинга и не оплатившие стоянку, начали получать квитанции об уплате штрафов. Их размер составит 1 тыс. руб.



Отладить систему фиксации нарушений и выплаты штрафов городской администрации удалось в сентябре 2022 года. Это стало возможным после серьезных изменений в региональном законодательстве, принятых в прошлом году и расширивших возможности муниципальных властей. Первые несколько тысяч штрафов уже разосланы автомобилистам. До этого в течение многих лет екатеринбуржцы оплачивали парковку на добровольных началах. Как правило, при этом платили либо особенно сознательные граждане, либо приезжие. Большинство автомобилистов парковалось в «платной» зоне бесплатно, и никаких санкций к нарушителям не применялось.



Такое положение вещей существовало с 2014 года. Теперь ситуация кардинально изменилась.



«С самого утра нам пишут взволнованные читатели — случилось страшное для Екатеринбурга — стали приходить штрафы за неоплату парковки в автоматическом режиме, причем, по всей видимости, случилось это весьма массово. Могли б, конечно, и предупредить. 7,5 (семь с половиной) лет местные чиновники не могли понять, как штрафовать водителей в автоматическом режиме, штрафов не было и количество платежей за парковку исчислялось не сотнями, а десятками, но похоже, халява закончилась, и половина города стали должниками в один момент», — рассказывает в своем Telegram-канале автоэксперт Максим Едрышов.



«В настоящее время администрация города наладила работу по привлечению к административной ответственности нарушителей правил оплаты платных парковок на территории города Екатеринбурга на регулярной основе. Теперь тех, кто не оплачивает платные парковки, буду штрафовать на 1 тыс. руб. в соответствии с пунктом 2 статьи 19 закона Свердловской области № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Привлечение к ответственности осуществляется в автоматическом режиме средствами фотовидеофиксации нарушений «Паркон», — сообщает администрация Екатеринбурга.



Срок привлечения к административной ответственности в данном случае составляет два месяца, что теоретически позволяет привлечь нарушителя за весь период, если он не оплачивал парковку каждый день.



«В данный момент постановления оформлены на несколько тысяч человек, и мы не планируем на этом останавливаться», — отмечает пресс-служба администрации Екатеринбурга. При этом добавляется, что штраф за неправильную парковку будет приходить автолюбителям точно так же, как и штрафы за другие нарушения правил дорожного движения.



«Постановления направляются нарушителям посредством Почты России, кроме того, если к аккаунту на Госуслугах привязана почта, то письмо придет в электронном виде. В остальных случаях письма направляются по месту жительства. Обжалование возможно вышестоящему должностному лицу (жалобу можно направить на электронную почту admkom@ekadm.ru), либо направить обычное письмо в администрацию города Екатеринбурга. Кроме того, обжалование возможно и через суд. Фотофиксация отражена в постановлении, которое придет на почту. Так же постановление можно запросить по вышеприведенному электронному адресу, если по какой-то причине оно не дошло до нарушителя», — отмечается в сообщении властей Екатеринбурга.



В настоящий момент платная парковка организована на двух десятках улиц в центре Екатеринбурга. Карта парковок и возможность отследить свободные места есть на официальном сайте проекта. Стоимость парковки составляет 30 руб. в час. Оплатить стоянку автомобиля можно с помощью паркомата, принимающего банковские карты, или sms-сообщения. В этом случае средства спишутся с мобильного счета. Подробное описание всех способов оплаты можно узнать на сайте городской администрации.