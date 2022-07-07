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В Счетной палате РФ считают нецелесообразной программу льготной ипотеки на вторичное жилье

УрБК, Москва, 16.09.2022. В Счетной палате РФ считают нецелесообразной программу льготной ипотеки на вторичном рынке жилья. В ведомстве говорят о необходимости создать механизмы, которые помогут снизить стоимость квартир в новых домах. Об этом рассказала в интервью РИА «Новости» аудитор Счетной палаты Наталья Турунова.

Помимо этого, она заявила, что в решении вопросов доступности жилья может помочь изменение модели рынка жилья.

«Начать следует с мероприятий по выводу найма и аренды из «теневой» зоны, дать возможность людям развивать некоммерческий жилищный сектор, включая ГЧП, жилье и строительство жилья некоммерческими объединениями граждан, а также дать возможность корпорациям и частным компания создавать проекты арендного жилья по аналогии с доходными домами прошлого», — цитирует Н. Турунову издание.

Уточним, что в июне зампред правительства Марат Хуснуллин выступил с идеей проработки вопроса помощи в ипотечном кредитовании на вторичном рынке. Но в сентябре замглавы Минстроя Никита Стасишин говорил, что министерство не обсуждает расширение программы льготной ипотеки на «вторичку».

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