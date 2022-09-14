УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:23

Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 16.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 1 коп., до 59,66 руб., евро — на 21,72 коп., до 59,61 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:24 Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 15.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября 2022 года. Курс ...

14.09.2022 Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 38 коп.

УрБК, Москва, 14.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2022 года. Курс ...

01.09.2022 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 36 коп.

УрБК, Москва, 01.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2022 года. Курс долл. ...

16.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., курс евро — на 96 коп.

УрБК, Москва, 16.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2022 года. Курс долл. ...

15.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., курс евро — на 58 коп.

УрБК, Москва, 15.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2022 года. Курс долл. ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону
Архив новостей
Сентябрь 2022 (412)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18