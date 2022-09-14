Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 16.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 1 коп., до 59,66 руб., евро — на 21,72 коп., до 59,61 руб.