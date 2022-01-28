Екатеринбургский музей ИЗО начал прием заявок на участие в новом сезоне Молодежной лаборатории

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. Екатеринбургский музей изобразительных искусств начал принимать заявки на участие в новом сезоне Молодежной лаборатории. Этот проект предназначен для молодых людей 14-18 лет, которым интересно искусство.



Участники лаборатории смогут ознакомиться с работой музея: подготовка выставок, хранение экспонатов, их исследования. Причем молодые люди смогут сами организовать свое мероприятие.





Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея ИЗО



«В новом учебном году мы обратим внимание на игровые практики и посмотрим на пространство музея как площадку, открытую для взаимодействия, творчества и игр. Вместе мы придумаем и воплотим форматы мероприятий, которые будут интересны другим молодым ребятам и помогут лучше разобраться в искусстве: это могут быть квесты, медиаторские экскурсии, ролевые игры или видеоролики», — рассказали в музее.



Поучаствовать в лаборатории можно бесплатно. Ограничение по возрасту — 14-18 лет. Заявку нужно подать до 25 сентября, результаты будут опубликованы 28 сентября. Занятия будут идти по средам в 18.30 в центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11).