Южный Урал попал в топ-10 регионов РФ по числу выданных в августе новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 15.09.2022. В Челябинской области в августе 2022 года было выдано 37 тыс. 846 новых кредитных карт. Это на 17,4% больше показателя предыдущего месяца этого года (32 тыс. 247 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт оказалась Москва (97,5 тыс. ед.), на втором — Московская область (71,8 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (50,9 тыс. ед.), на четвертом — Санкт-Петербург (50,3 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Башкортостан (46,9 тыс. ед.).
В целом по стране в августе текущего года было выдано 1,35 млн кредитных карт. Это на 17,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле — 1,15 млн ед.).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сегмент кредитных карт не только полностью восстановился после мартовского падения, но и продемонстрировал наивысшие показатели выдачи более чем за полтора года. Также он отмечает, что увеличение выдачи в августе одновременно со снижением доли утилизации кредиток может говорить о сезонном увеличении трат из-за приближения учебного года. Кроме того, это может быть связано со стремлением граждан обзавестись дополнительной кредиткой платежной системы «МИР», например, для отдыха в дружественных странах.
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