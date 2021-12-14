ММК подписал меморандум о сотрудничестве с Электронной торговой площадкой ГПБ

УрБК, Магнитогорск, 15.09.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подписал меморандумом о сотрудничестве и взаимодействии с «Электронной торговой площадкой ГПБ (Газпромбанка)», сообщает управление информации и общественных связей ММК.
Соглашение было подписано гендиректором ММК Павлом Шиляевым и гендиректором ЭТП ГПБ Михаилом Константиновым на площадке Петербургского международного газового форума. Стороны договорились о развитии долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, которое будет способствовать повышению эффективности их экономической деятельности.
«Основными направлениями деятельности ММК и ЭТП ГПБ в рамках документа станет совместная работа над созданием и развитием проекта по интеграции маркетплейсов. Это обеспечит прямой доступ покупателей к производителю, создаст сервисы, направленные на цифровую трансформацию в металлургии, а также поддержит отечественных производителей», — говорится в сообщении.
ММК и ЭТП ГПБ будут также совместно изучать и использовать опыт отечественных и зарубежных компаний в области развития проектов и программ в сфере цифровизации, проводить мероприятия для расширения возможностей их реализации.
«Меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ» отлично вписывается в реализацию Стратегии цифровизации ПАО «ММК». Магнитка уделяет пристальное внимание развитию клиентоориентированности и внедрению самых современных цифровых технологий. Партнерство с ЭТП ГПБ должно придать нам дополнительный импульс в этом направлении. А главным результатом нашего взаимовыгодного сотрудничества с коллегами должно стать появление удобных сервисов для наших клиентов и партнеров», — отметил П. Шиляев.
«Сегодня российские промышленные предприятия достигли очень высокого технологического уровня, и дальнейшее их развитие лежит в направлении автоматизации и цифровизации бизнес-процессов. Наша цель — помочь промышленным компаниям увеличить эффективность и производительность за счет внедрения уникальных цифровых продуктов и решений. За десять лет работы ЭТП ГПБ стала многофункциональным сервисным бюро для клиентов из различных отраслей российской промышленности. И сегодня мы разрабатываем специализированные решения в области металлургии при поддержке наших опытных и высокопрофессиональных коллег из ММК», — заявил М. Константинов.
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