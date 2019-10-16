В Екатеринбурге стартовала всероссийская конференция о платежной системе «Мир»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. В Екатеринбурге 15 сентября стартовала всероссийская конференция «Реализация нефинансовых сервисов на картах платежной системы «Мир» в рамках региональных социальных и кампусных проектов».



«Сегодня здесь проходит вторая конференция, посвященная социальным и другим нефинансовым приложениям на базе карт платежной системы «Мир». Это конференция организована Банком России при поддержке правительства Свердловской области. Основная ее цель — обобщить опыт реализации таких проектов в регионах России. Свердловская область является одним из лидеров», — рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.



Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков добавил, что на Среднем Урале при поддержке банков и платежной системы активно реализуются социальные проекты. Например, социальная карта «Уралочка». Также недавно удалось добиться введения кешбэка для поездок на общественном транспорте в некоторых городах региона.



Генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев отметил, что на сегодняшний день выпущено более 145 млн карт «Мир».



«Самые главные для нас задачи — это в отсутствие конкурентов не потерять темп, жажду к достижениям, работе, повышению качества, функциональности, безопасности российских платежных инструментов. Безусловно, мы работаем над созданием новых платформ и новых продуктов. Поэтому могу сказать, что платежная система «Мир» чувствует себя как никогда бодрой, мощной. Мы стремимся к еще более динамичному поступательному развитию», — заявил гендиректор.