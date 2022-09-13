Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,8 руб., евро — до 59,6 руб.

УрБК, Москва, 15.09.2022. Курсы доллара США и евро снижаются в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.17 мск курс американской валюты составляет 59,82 руб., европейской — 59,63 руб.
Отметим, что на момент закрытия торгов 14 сентября курс долл. США составлял 59,89 руб., евро — 59,96 руб.
УрБК, Москва, 14.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.17 мск ...13.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,3 руб., евро — до 61,1 руб.
УрБК, Москва, 13.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.39 мск ...12.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,7 руб., евро — до 61,7 руб.
УрБК, Москва, 12.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.38 мск ...09.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,6 руб., евро вырос до 60,9 руб.
УрБК, Москва, 09.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро торгуются разнонаправленно. По ...05.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,7 руб., евро снизился до 60,1 руб.
УрБК, Москва, 05.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро торгуются разнонаправленно. По ...