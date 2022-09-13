Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,8 руб., евро — до 59,6 руб.

УрБК, Москва, 15.09.2022. Курсы доллара США и евро снижаются в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.17 мск курс американской валюты составляет 59,82 руб., европейской — 59,63 руб. Отметим, что на момент закрытия торгов 14 сентября курс долл. США составлял 59,89 руб., евро — 59,96 руб.

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