Объем господдержки авторынка РФ в 2023 году сократится из-за низких поступлений от утильсбора

УрБК, Москва, 15.09.2022. В 2023 году российские власти выделят на льготные автокредиты и лизинговые программы около 10 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Авторы статьи отмечают, что в предыдущие годы на эти цели в среднем выделялось 15 млрд руб.
Сокращение финансирования связано с действием западных санкций. Из-за массовой остановки работы иностранных автозаводов в РФ заметно сократился объем выплат утилизационного сбора. Именно за счет этих средств финансировали льготные госпрограммы.
Напомним, что за первые восемь месяцев 2022 года в России реализовали 1 млн 044 тыс. 766 новых легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. Это на 60,7% меньше, чем было в январе-августе прошлого года, сообщала пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса.
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