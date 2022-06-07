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Продажи новых автомобилей в РФ в январе-августе сократились на 61%

УрБК, Москва, 06.09.2022. За первые восемь месяцев 2022 года в России реализовали 1 млн 044 тыс. 766 новых легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. Это на 60,7% меньше, чем было в январе-августе прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса.

В августе продажи легковых автомобилей сократились на 62,4% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2021 года и составили 41 тыс. 698 штук.

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