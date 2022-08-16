УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:03

В сентябре в России может произойти новый рост заболеваемости коронавирусом

УрБК, Москва, 15.09.2022. В связи с окончанием школьных каникул и возвращением граждан из отпусков, осенью в России может произойти новый рост заболеваемости COVID-19. Такой прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете».

«Благодаря реализуемой тактике борьбы с COVID-19 Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди стран мира. Но ковид не уходит. В сентябре не исключен устойчивый рост ковида: многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись», — цитирует ее издание.

При этом глава ведомства рассказала, что за 36-ю неделю года в России зарегистрировано 336 тыс. случаев заражения COVID-19, что на 3,4% больше, чем на предшествующей неделе. В 50 регионах заболеваемость выросла, в 27 — снизилась.

В основном болезнь протекает в легкой форме, и большинство граждан находится на амбулаторном лечении, добавила А. Попова. Наиболее распространен штамм ВА.5, являющийся подвидом «омикрона».

Уточним, что в Свердловской области накануне было зарегистрировано 1 тыс. 418 случаев COVID-19.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.08.2022 Роспотребнадзор рекомендует вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью

УрБК, Москва, 16.08.2022. Роспотребнадзор рекомендует вернуться к ношению медицинских масок в общественных местах, ...

04.10.2021 Глава Роспотребнадзора рассказала об остановке массовых мероприятий по всей стране

УрБК, Москва, 04.10.2021. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об отмене массовых мероприятий по всей стране ...

19.04.2021 В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

УрБК, Москва, 19.04.2021. Россия занимает 87 место в мире по среднесуточному числу выявляемых новых случаев заражения ...

21.09.2020 Глава Роспотребнадзора не видит причин для новых ограничений по COVID-19

УрБК, Москва, 21.09.2020. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против введения новых ограничений, несмотря на ...

25.05.2020 Глава Роспотребнадзора предупредила о грядущем пике смертности от COVID-19

УрБК, Москва, 25.05.2020. Глава Роспотребнадзора Анна Попова прогнозирует увеличение пика смертности среди пациентов, у ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (359)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18