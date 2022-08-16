В сентябре в России может произойти новый рост заболеваемости коронавирусом

УрБК, Москва, 15.09.2022. В связи с окончанием школьных каникул и возвращением граждан из отпусков, осенью в России может произойти новый рост заболеваемости COVID-19. Такой прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете».
«Благодаря реализуемой тактике борьбы с COVID-19 Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди стран мира. Но ковид не уходит. В сентябре не исключен устойчивый рост ковида: многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись», — цитирует ее издание.
При этом глава ведомства рассказала, что за 36-ю неделю года в России зарегистрировано 336 тыс. случаев заражения COVID-19, что на 3,4% больше, чем на предшествующей неделе. В 50 регионах заболеваемость выросла, в 27 — снизилась.
В основном болезнь протекает в легкой форме, и большинство граждан находится на амбулаторном лечении, добавила А. Попова. Наиболее распространен штамм ВА.5, являющийся подвидом «омикрона».
Уточним, что в Свердловской области накануне было зарегистрировано 1 тыс. 418 случаев COVID-19.
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