Администрация Екатеринбурга за 11 месяцев передала в собственность арендаторам 153 объекта недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. В период с 1 октября по 1 августа 2022 года администрация Екатеринбурга передала арендаторам в собственность 153 объекта недвижимости общей площадью свыше 15 тыс. кв. м. Среди 112 подписанных договоров купли-продажи по 108 обеспечена рассрочка платежа на срок семь лет. Об этом рассказал замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации города Владимир Захаров, выступая перед профильной комиссией гордумы.



Темой заседания было рассмотрение итогов работы в рамках положения о передаче в аренду объектов имущества, которое закреплено за автономными, бюджетными и казенными муниципальными учреждениями на праве оперативного управления. В соответствии с законодательством, договоры на аренду такого имущества заключаются по результатам торгов. Но есть ряд исключений: госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, НКО, медицинские организациям, общепит и ряд других структур.



«В период с 1 октября 2021 года по 1 августа 2022 года ДУМИ подготовлено 285 согласий на передачу муниципальными учреждениями в аренду недвижимого имущества, и лишь по двум из них заключены договоры аренды по результатам торгов. Цели использования объектов — организация питания работников и посетителей государственных и муниципальных организаций, образовательная деятельность, организация физкультурно-спортивных занятий, размещение торгового оборудования, продажа сувенирной продукции и так далее», — сообщил докладчик.



Если договор аренды заключается без аукциона и конкурса, то арендная плата рассчитывается учреждениями исходя из фактического размера площади, на основании утвержденной годовой базовой ставки, которая с 2014 года составляет 1 тыс. 163 руб. в год.