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Ввод жилья в Свердловской области в январе-августе вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. В январе-августе 2022 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 806 тыс. кв. м. жилья. Это на 12,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года (1 млн 612 тыс. кв. м.), следует из данных Свердловскстата.

В августе в Свердловской области ввели в эксплуатацию 338,6 тыс. кв. м., что в 1,7 раза больше уровня соответствующего месяца прошлого года (201,5 тыс. кв. м.).

Напомним, что в июле в регионе сдали 208,6 тыс. кв. м. жилья (плюс 4,1% к уровню июля 2021 года).

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