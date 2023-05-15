Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 21,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Индивидуальными застройщиками введено 784,7 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 18,7% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

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