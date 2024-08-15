Ввод жилья в Свердловской области в январе-августе вырос на 8%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В январе-августе 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 201 тыс. кв. м. жилья. Это на 7,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Индивидуальными застройщиками введено 1 млн 477 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 21,2% больше уровня аналогичного периода предыдущего года.

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