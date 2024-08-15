Ввод жилья в Свердловской области в январе-августе вырос на 8%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В январе-августе 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 201 тыс. кв. м. ...15.08.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июле вырос на 10%
В январе-июле 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 969,6 тыс. кв. м. жилья. Это на 10,1% больше ...15.08.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июле вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. В январе-июле 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 969,6 тыс. кв. м. ...14.09.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-августе вырос на 13%
В январе-августе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 041,7 тыс. кв. м. жилья. Это на 13% больше ...14.09.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-августе вырос на 13%
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В январе-августе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 041,7 тыс. кв. ...