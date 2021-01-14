Минпромторг РФ прорабатывает законодательные способы развития программы фудшеринга

УрБК, Москва, 14.09.2022. Минпромторг РФ в сотрудничестве с бизнесом прорабатывает законодательные способы развития программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность (фудшеринг). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Развитие фудшеринга позволяет в комплексе разрешить сразу несколько задач: начиная от гуманитарных вопросов и заканчивая вопросами сокращения образования отходов. В настоящее время министерство прорабатывает совместно с представителями торговой отрасли соответствующие законодательные решения», — заявили в ведомстве.
В ходе работы Минпромторг учитывает промежуточные итоги пилотных проектов, которые реализуют компании Х5 Retail Group и «Магнит». Летом 2022 года обе торговые сети начали передавать нуждающимся пригодные к употреблению продукты питания. В министерстве ожидают, что в ближайшее время выработанные решения будут обсуждаться с представителями заинтересованных органов власти.
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