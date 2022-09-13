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Вчера, 15:04

В ЦБ снова высказались против легализации цифровых валют

УрБК, Москва, 14.09.2022. Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин рассказал, что регулятор по-прежнему выступает против легализации частных цифровых валют. Об этом он заявил в ходе онлайн-урока «Как устроен финансовый рынок».

По словам В. Чистюхина, ЦБ испытывает на этот счет «очень большой скепсис» из-за высокого уровня рисков, передает «Интерфакс».

Напомним, что в начале 2022 года регулятор опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры». В этом документе ЦБ предложил запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России, а также организацию этих операций на территории страны. По мнению Центробанка, распространение майнинга несет существенные риски для финансовой стабильности и экономики страны.

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