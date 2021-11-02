УБРиР открыл дополнительный офис в Москве

УрБК, Москва, 14.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Москве новый офис по обслуживанию физических лиц. Там частным клиентам помогут получить консультацию по банковским продуктам и услугам, оформить кредиты, вклады и карты, совершить банковские переводы, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Офис работает в новом формате: там нет касс, но в наличии два банкомата — один в круглосуточной зоне, а второй в отдельной закрытой комнате для операций с крупными суммами. Там же работает счетчик банкнот. Для удобства клиентов график работы отделения продлен до 20.00.



«В условиях достаточно высокой конкуренции на банковском рынке Москвы и Московской области мы продолжаем успешно укреплять здесь свои позиции и развивать бизнес. Наша клиентская база в регионе по итогам 8 месяцев выросла более чем в два раза, и в этой связи открытие еще одного офиса стало для нас логичным шагом», — отметил управляющий директор дивизиона «Центр Москва» УБРиР Тахир Минажетдинов.



Новый офис находится в 50 метрах от метро «Сокол», проспект Ленинградский, д. 74/ корп. 1. Часы работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до 18.00.



Помимо данного офиса, в Москве работают еще 12 филиалов УБРиР. Из них один является универсальным, для физических и юридических лиц, а остальные — только для представителей малого и среднего бизнеса. Всего в структуру УБРиР входят 194 офиса в 42 регионах России. Плюс у финансовой организации в наличии широкая сеть банкоматов по всей стране.



На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 8 тыс. 200 устройств в 76 регионах России. Партнерами сети являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Вуз-банк, АкБарс. Клиенты УБРиР могут пользоваться этими устройствами без комиссии.



Клиентам доступны удаленные сервисы УБРиР: банк широко представлен в онлайн-каналах, почти все его основные продукты можно оформить дистанционно — с помощью мобильного или интернет-банка.