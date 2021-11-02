УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:22

УБРиР открыл дополнительный офис в Москве

УрБК, Москва, 14.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Москве новый офис по обслуживанию физических лиц. Там частным клиентам помогут получить консультацию по банковским продуктам и услугам, оформить кредиты, вклады и карты, совершить банковские переводы, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Офис работает в новом формате: там нет касс, но в наличии два банкомата — один в круглосуточной зоне, а второй в отдельной закрытой комнате для операций с крупными суммами. Там же работает счетчик банкнот. Для удобства клиентов график работы отделения продлен до 20.00.

«В условиях достаточно высокой конкуренции на банковском рынке Москвы и Московской области мы продолжаем успешно укреплять здесь свои позиции и развивать бизнес. Наша клиентская база в регионе по итогам 8 месяцев выросла более чем в два раза, и в этой связи открытие еще одного офиса стало для нас логичным шагом», — отметил управляющий директор дивизиона «Центр Москва» УБРиР Тахир Минажетдинов.

Новый офис находится в 50 метрах от метро «Сокол», проспект Ленинградский, д. 74/ корп. 1. Часы работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до 18.00.

Помимо данного офиса, в Москве работают еще 12 филиалов УБРиР. Из них один является универсальным, для физических и юридических лиц, а остальные — только для представителей малого и среднего бизнеса. Всего в структуру УБРиР входят 194 офиса в 42 регионах России. Плюс у финансовой организации в наличии широкая сеть банкоматов по всей стране.

На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 8 тыс. 200 устройств в 76 регионах России. Партнерами сети являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Вуз-банк, АкБарс. Клиенты УБРиР могут пользоваться этими устройствами без комиссии.

Клиентам доступны удаленные сервисы УБРиР: банк широко представлен в онлайн-каналах, почти все его основные продукты можно оформить дистанционно — с помощью мобильного или интернет-банка.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.11.2021 Клиенты УБРиР получили возможность без комиссий снимать наличные в банкоматах ВТБ

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получили возможность без ...

18.01.2019 УБРиР открыл в Москве новый офис по обслуживанию предприятий малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2019. Уральский банк реконструкции и развития в конце декабря открыл в Москве еще один ...

20.12.2017 УБРиР расширил офисную сеть в Санкт-Петербурге до девяти отделений

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 18 декабря открыл девятое по счету ...

14.11.2017 УБРиР открыл офис для представителей малого и среднего бизнеса в Ростове-на-Дону

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть: 9 ...

03.04.2017 УБРиР открыл дополнительный офис в Санкт-Петербурге

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 31 марта в Санкт-Петербурге открыл ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (345)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18