УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:04

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,95%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. По состоянию на 14 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 072 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 12 сентября число безработных составляло 20 тыс. 377 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 305 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,95%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,5.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. По состоянию на 12 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...

09.09.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,96%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. По состоянию на 9 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...

07.09.2022 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 20,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. По состоянию на 7 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...

05.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 110 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. По состоянию на 5 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...

24.08.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,97%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. По состоянию на 24 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (345)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18