Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,95%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. По состоянию на 14 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 072 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 12 сентября число безработных составляло 20 тыс. 377 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 305 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,95%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,5.
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