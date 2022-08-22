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В Челябинской области в августе выдали почти 51 тыс. кредитных карт

УрБК, Челябинск, 14.09.2022. В августе 2022 года в Челябинской области было выдано 50,94 тыс. кредитных карт. Это на 31% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В целом по РФ в августе текущего года было выдано 2,04 млн кредитных карт. Для сравнения: в июле 2022 года — 1,79 млн штук, в августе 2021 года — 1,44 млн штук.

За восемь месяцев 2022 года жители РФ оформили 12,53 млн кредитных карт, что на 28% больше, чем в январе-августе 2021 года. Объемы лимитов за аналогичный период увеличились на 30%.

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