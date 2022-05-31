Крупные российские банки не смогли вовремя подключить платежное приложение «СБПэй»

УрБК, Москва, 14.09.2022. Российские банки с универсальной лицензией должны были подключить приложение «СБПэй» до 1 ...

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. У клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) появилась возможность ...

У клиентов УБРиР появилась возможность оплачивать покупки через СБПэй

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. СКБ-банк стал пилотным банком для запуска нового приложения для оплаты товаров и услуг ...

Клиенты СКБ-банка получили доступ к платежному приложению для Системы быстрых платежей

УрБК, Москва, 22.09.2020. Этой осенью ряд банков РФ начал перечислять заработные платы сотрудников компаний через ...

За 2019 год в России по системе быстрых платежей было переведено более 15 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.08.2019. За 2019 год жители России совершили 1,74 млн операций на сумму 15,72 млрд руб. Об этом ...