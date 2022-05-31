Крупные российские банки не смогли вовремя подключить платежное приложение «СБПэй»

Российские банки с универсальной лицензией должны были подключить приложение «СБПэй» до 1 июля 2022 года, напоминает «Коммерсантъ».
По данным издания, многие крупные финансово-кредитные организации не смогли вовремя выполнить это правило. В частности, речь идет о Сбербанке, «Открытии», Альфа-банке, Газпромбанке, Тинькофф и других.
«СБПэй» — платежный сервис, который разработал Банк России. Он действует на основе Системы быстрых платежей. Эксперты считают, что банкам оплата через СБП менее выгодна, чем классический эквайринг, особенно после снятия ограничения на комиссии. Поэтому они предпочитают заплатить штраф, чем тратиться на внедрение приложения, которое может снизить объем карточных платежей.
В ЦБ РФ рассчитывают, что «отстающие» банки смогут подключить «СБПэй» в ближайшее время. Для стимулирования внедрения нового сервиса «применяются надзорные меры».
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