Среднесортный стан «450» ММК выпустил 10 млн тонн горячего проката

УрБК, Магнитогорск, 14.09.2022. Среднесортный стан «450» Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в августе превысил отметку в 10 млн т горячего проката, которые были произведены с момента введения аппарата в эксплуатацию. Об этом сообщает управление информации и общественных связей предприятия.
Три новых полностью автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli, обладающих суммарной мощностью более 2 млн т сортового проката в год, запустили в сортовом цехе комбината в 2005-2006 годах. Они были внедрены в ходе масштабной программы перевооружения ММК, что дало возможность вывести из строя все старые прокатные агрегаты.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК
Среднесортный стан «450» был запущен одним из первых в июле 2005 года. Его построили на площадке, где раньше находился стан «300» — это 2 тыс. 700 т оборудования, которые были смонтированы с минимальными затратами на обновление самого здания.
Стан «450» имеет производительность до 790 тыс. т сортового проката в год. Он нужен для прокатки уголка, швеллера, круга в прутках, полос, шестигранника и других типов продукции, востребованной в строительной и других отраслях, а также при изготовлении металлоконструкций. Как и другие современные сортовые агрегаты Магнитки, этот аппарат выделяется высокой производительностью и возможностью выпуска широкого ассортимента продукции в плане типов и размеров проката. Также стан экономичен и эффективен, что обеспечивается автоматизацией производственного процесса.
За годы эксплуатации на стане «450», помимо стандартных профилей (уголок, швеллер), было освоено производство многих новых видов продукции, в том числе для автомобиле- и тракторостроения. В частности, на агрегате был освоен выпуск рессорной полосы для автозаводов МАЗ, ГАЗ и Белорецкого завода рессор и пружин, а также полосы для изготовления траков гусениц сельскохозяйственной техники для Челябинского тракторного и Чебоксарского агрегатного заводов. В короткий срок было налажено производство новой востребованной на российском рынке продукции — специального швеллера для производства электровозов. Кроме того, освоено производство спецпрофилей для обвязки полувагонов для Уралвагонзавода, профилей для ножей землеройных машин, круглого проката. Всего на стане «450» в настоящий момент производится прокат более чем ста различных профилей из нескольких десятков марок стали.
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