Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 38 коп.

УрБК, Москва, 14.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 38,92 коп., до 60,06 руб., евро — на 37,63 коп., до 60,93 руб.