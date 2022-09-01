Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 38 коп.

УрБК, Москва, 14.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 38,92 коп., до 60,06 руб., евро — на 37,63 коп., до 60,93 руб.
УрБК, Москва, 01.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2022 года. Курс долл. ...16.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., курс евро — на 96 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2022 года. Курс долл. ...15.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., курс евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2022 года. Курс долл. ...07.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 60 коп.
УрБК, Москва, 07.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2022 года. Курс долл. ...28.01.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,8 руб.
УрБК, Москва, 28.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2022 года. Курс долл. ...