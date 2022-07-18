Зарплаты программистов в Свердловской области с начала года сократились на 16%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Средние предлагаемые программистам зарплаты в Свердловской области с начала текущего года сократились на 16%, говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.
Если в начале текущего года работодатели предлагали соискателям 117,1 тыс. руб., то сейчас — 98,7 тыс. руб. Тем не менее эти цифры в два раза выше средней зарплаты в регионе по всем отраслям (49,8 тыс. руб.).
С начала текущего года для программистов открыли 6,7 тыс. вакансий. Это всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что по итогам прошлого года показатель увеличился на 74%.
«Если спрос на программистов год к году медленно, но все-таки растет, то в целом в ИТ-сфере количество вакансий за последнее время сократилось», — заявила главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.
Она добавила, что некоторое снижение числа предложений в этом сегменте связано с внешними вызовами.
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