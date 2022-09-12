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Вчера, 17:23

Девять стран Евросоюза прекратили прием заявок на визы от российских туристов

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от российских туристов заявки на оформление виз. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В то же время Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр продолжают принимать документы на выдачу туристических виз. Но в данном случае речь идет о национальных визах, а не «шенгене».

Уточним, что с 12 сентября Евросоюз остановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Однако в АТОР говорят, что сроки рассмотрения визовых заявлений россиян выросли еще до этой даты.

Добавим, что глава Ростуризма Зарина Догузова спрогнозировала турпоток с Европой на уровне 1 млн человек, что в 15 раз меньше результата допандемийного 2019 года.

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