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Вчера, 15:43

По итогам 2022 года турпоток из России в Европу сократится до 1 млн человек

УрБК, Москва, 13.09.2022. Турпоток из России в Европу по итогам 2022 года составит 1 млн человек. Это в 15 раз ниже, чем в допандемийный 2019 год. Такой прогноз озвучила глава Ростуризма Зарина Догузова на международном форуме-выставке «Отдых», сообщает «Прайм».

«Большинство европейских стран буквально только сняли пандемийные ограничения, то есть практически все эти годы въехать на территории этих стран с туристическими целями было нельзя. Поэтому говорить сейчас о каком-то критическом падении не приходится. Падение сохранится по сути на том же уровне, каким оно было в эти годы», — цитирует ее издание.

С 12 сентября Евросоюз остановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, а с 19 числа некоторые страны закрыли въезд для граждан РФ. Но, по мнению З. Догузовой, эти изменения почувствует небольшое число людей, поскольку турпоток с начала пандемии и так успел сократиться на 95%.

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