УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:41

Геопортал Свердловской области заработал в тестовом режиме

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Министерство цифрового развития и связи Свердловской области запустило в тестовом режиме региональный геопортал. В нем объединена информация от различных министерств, которая может пригодиться всем жителям области. Например, данные о земельных участках, размещении рекламных носителей, местах отдыха и даже о полезных ископаемых.

Департамент информационной политики региона сообщает, что эта платформа является частью региональной геоинформационной системы — одного из важных инструментов цифровой трансформации Свердловской области. Она должна помочь отказаться от бумажного документооборота, экономить время и другие ресурсы для различных ведомств и органов власти.

Сейчас на сайте опубликованы 20 наборов публичных пространственных данных. В том числе — информация из реестров государственного, муниципального и федерального имущества, перечень рекламных конструкций, выданные разрешения на использование земель и земельных участков и так далее.

Портал продолжает наполняться. Предполагается, что здесь появятся большие наборы данных, которые будут визуализированы в режиме реального времени на карте Свердловской области. Часть из них будет использоваться для информирования населения, а часть — для предоставления дополнительных сервисов.

«Благодаря созданию геоинформационной системы в Свердловской области появился инструмент, который сформирует единое, полное, непротиворечивое информационное пространство. Это результат очень большой работы по автоматизации процессов министерств. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, физические и юридические лица будут обеспечены необходимыми пространственными данными и информационной поддержкой процессов принятия решений», — отметил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.09.2021 Главой минцифры Свердловской области назначен Михаил Пономарьков

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...

16.03.2021 Департамент информатизации и связи Свердловской области реформируют в новое министерство

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. В правительстве Среднего Урала начали процесс по реформированию департамента ...

02.10.2014 Мингосимущество продолжает работу по повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2014. В целях привлечения инвесторов к освоению свободных земельных участков на территории ...

17.02.2014 Цифровое телевидение запустили в тестовом режиме еще в четырех муниципалитетах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. В Камышлове, Пышме, Байкалово и Андронова с 5 февраля 2014 года в тестовом режиме ...

29.12.2011 За первую неделю эксплуатации системы электронного документооборота в Свердловской области зарегистрировано более 3,5 тыс. документов

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2011. Органы исполнительной власти Свердловской области переходят на электронный ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (314)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18