Геопортал Свердловской области заработал в тестовом режиме

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Министерство цифрового развития и связи Свердловской области запустило в тестовом режиме региональный геопортал. В нем объединена информация от различных министерств, которая может пригодиться всем жителям области. Например, данные о земельных участках, размещении рекламных носителей, местах отдыха и даже о полезных ископаемых.



Департамент информационной политики региона сообщает, что эта платформа является частью региональной геоинформационной системы — одного из важных инструментов цифровой трансформации Свердловской области. Она должна помочь отказаться от бумажного документооборота, экономить время и другие ресурсы для различных ведомств и органов власти.



Сейчас на сайте опубликованы 20 наборов публичных пространственных данных. В том числе — информация из реестров государственного, муниципального и федерального имущества, перечень рекламных конструкций, выданные разрешения на использование земель и земельных участков и так далее.



Портал продолжает наполняться. Предполагается, что здесь появятся большие наборы данных, которые будут визуализированы в режиме реального времени на карте Свердловской области. Часть из них будет использоваться для информирования населения, а часть — для предоставления дополнительных сервисов.



«Благодаря созданию геоинформационной системы в Свердловской области появился инструмент, который сформирует единое, полное, непротиворечивое информационное пространство. Это результат очень большой работы по автоматизации процессов министерств. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, физические и юридические лица будут обеспечены необходимыми пространственными данными и информационной поддержкой процессов принятия решений», — отметил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.