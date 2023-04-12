УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:39

«МегаФон» разработал геопортал промзоны Ноябрьска для городской администрации

УрБК, Москва, 14.02.2024. Компания «МегаФон» создала цифровую копию промышленной зоны Ноябрьска для администрации города. Благодаря ей оптимизируется работа муниципальных структур и управленческие решения будут приниматься более эффективно. Подобный проект оператор может реализовать для любого города, в том числе в Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба оператора связи, промышленная зона в Ноябрьске составляет практически половину (44,3%) от всей территории города — 17,2 кв. км. В ней расположены крупные нефтегазовые и обрабатывающие предприятия.

«Для создания цифровой копии промзоны была проведена аэрофотосъемка объектов и местности, а также интегрирована информация из Единой картографической системы Ямало-Ненецкого автономного округа, ресурсов Роскадастра и Росреестра», — говорится в сообщении.

В итоге «МегаФон» разработал цифровую платформу в виде 3D-карты, содержащей базы данных об объектах недвижимости, земельных участках, наземных и подземных коммуникациях, транспортной инфраструктуре, объектах с особыми условиями использования. По запросу пользователя цифровой портал может выдавать и визуализировать необходимый набор данных в режиме реального времени.

Отмечается, что благодаря созданной цифровой копии промзоны администрация Ноябрьска сможет выявить нецелевое использование земель, определить, какие объекты построены без разрешения, оценить перспективы строительства новых, а также вести контроль за стройплощадками. В дальнейшем горадминистрация намерена создать цифровую 3D-модель всей территории Ноябрьска, которая будет включать жилые кварталы и инфраструктуру: ЖКХ, транспорт, социальные объекты.

По словам директора по национальным проектам «МегаФона» Александра Калошина, «МегаФон» обладает большой цифровой экспертизой и технологическими возможностями для создания виртуальной копии городского пространства. Также он отмечает, что технология цифрового двойника на основе больших данных является эффективным и инновационным инструментом для анализа и планирования городской инфраструктуры.

«Уверен, что наше цифровое решение поможет партнерам в Ноябрьске выйти на новый уровень управления и создания комфортной городской среды», — считает он.

По словам заместителя главы города Ноябрьска Сергея Горбачева, 3D-карта помогает в решении важных для муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы профильной информации в ведомствах.

«К примеру, перед глазами сотрудника управления экономического развития находится вся информация для детальных переговоров с потенциальными инвесторами, чтобы подобрать земельный участок, отследить охранные зоны и коммуникации на площадке. Руководство муниципалитета увидело большой потенциал в проекте и намерено развивать его возможности и площадь покрытия 3D-карты. Так, в 2024 году будет отснят подробный ортофотоплан жилых кварталов Ноябрьска и подключены все необходимые рабочие слои», — отмечает он.

Уточняется, что цифровой двойник города или района — это точная 3D-модель местности. Ее используют для планирования и мониторинга жилых, промышленных и социальных объектов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.04.2023 В рамках проекта «МегаФон Экология» оператор с помощью цифровой системы впервые будет контролировать качество воздуха на территории Узбекистана

УрБК, Москва, 12.04.2023. Компания «МегаФон» запустила цифровую систему контроля воздуха за рубежом. Комплекс ...

08.04.2020 «МегаФон» запустил обновленный сервис для учета муниципальных земельных участков

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2020. «МегаФон» запустил обновленное решение «Цифровой двойник города», которое позволит ...

07.06.2019 «МегаФон» представил модель управления городским пространством — «Цифровой двойник»

УрБК, Москва, 07.06.2019. В рамках ПМЭФ «МегаФон» продемонстрировал работающую модель управления городским ...

25.01.2017 На Ямале мужчина случайно застрелил рыбака

Следователи города Ноябрьска, ЯНАО, передали в суд уголовное дело в отношении мужчины, который по неосторожности ...

25.01.2010 Телекоммуникационная группа «МОТИВ» вышла на рынок передачи данных в Ноябрьске

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2010. Телекоммуникационная группа «МОТИВ» вышла на рынок интернет-провайдинга Ямало-Ненецкого ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (327)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18