«МегаФон» разработал геопортал промзоны Ноябрьска для городской администрации

УрБК, Москва, 14.02.2024. Компания «МегаФон» создала цифровую копию промышленной зоны Ноябрьска для администрации города. Благодаря ей оптимизируется работа муниципальных структур и управленческие решения будут приниматься более эффективно. Подобный проект оператор может реализовать для любого города, в том числе в Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба оператора связи, промышленная зона в Ноябрьске составляет практически половину (44,3%) от всей территории города — 17,2 кв. км. В ней расположены крупные нефтегазовые и обрабатывающие предприятия.



«Для создания цифровой копии промзоны была проведена аэрофотосъемка объектов и местности, а также интегрирована информация из Единой картографической системы Ямало-Ненецкого автономного округа, ресурсов Роскадастра и Росреестра», — говорится в сообщении.



В итоге «МегаФон» разработал цифровую платформу в виде 3D-карты, содержащей базы данных об объектах недвижимости, земельных участках, наземных и подземных коммуникациях, транспортной инфраструктуре, объектах с особыми условиями использования. По запросу пользователя цифровой портал может выдавать и визуализировать необходимый набор данных в режиме реального времени.



Отмечается, что благодаря созданной цифровой копии промзоны администрация Ноябрьска сможет выявить нецелевое использование земель, определить, какие объекты построены без разрешения, оценить перспективы строительства новых, а также вести контроль за стройплощадками. В дальнейшем горадминистрация намерена создать цифровую 3D-модель всей территории Ноябрьска, которая будет включать жилые кварталы и инфраструктуру: ЖКХ, транспорт, социальные объекты.



По словам директора по национальным проектам «МегаФона» Александра Калошина, «МегаФон» обладает большой цифровой экспертизой и технологическими возможностями для создания виртуальной копии городского пространства. Также он отмечает, что технология цифрового двойника на основе больших данных является эффективным и инновационным инструментом для анализа и планирования городской инфраструктуры.



«Уверен, что наше цифровое решение поможет партнерам в Ноябрьске выйти на новый уровень управления и создания комфортной городской среды», — считает он.



По словам заместителя главы города Ноябрьска Сергея Горбачева, 3D-карта помогает в решении важных для муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы профильной информации в ведомствах.



«К примеру, перед глазами сотрудника управления экономического развития находится вся информация для детальных переговоров с потенциальными инвесторами, чтобы подобрать земельный участок, отследить охранные зоны и коммуникации на площадке. Руководство муниципалитета увидело большой потенциал в проекте и намерено развивать его возможности и площадь покрытия 3D-карты. Так, в 2024 году будет отснят подробный ортофотоплан жилых кварталов Ноябрьска и подключены все необходимые рабочие слои», — отмечает он.



Уточняется, что цифровой двойник города или района — это точная 3D-модель местности. Ее используют для планирования и мониторинга жилых, промышленных и социальных объектов.