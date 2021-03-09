Оптимизация кадровых ресурсов: преимущества систем электронного документооборота

По мере развития технологий предприятия и организации обращаются к системам электронного документооборота как к более эффективному и безопасному способу работы с бумагами. Этот переход особенно актуален для отделов кадров, которые имеют дело с большим объемом конфиденциальной информации о сотрудниках.

Одной из систем электронного документооборота, которая приобрела популярность в последние годы, является КЭДО. КЭДО — это облачная платформа, которая представляет собой комплексное решение для управления кадровыми документами, начиная с подбора персонала и приема на работу и заканчивая оценкой работы и увольнением сотрудников.

КЭДО предлагает ряд функций, которые делают ее идеальным выбором для отделов кадров. Например, она позволяет легко и надежно хранить все кадровые документы в централизованном месте, устраняя необходимость в физическом хранении и снижая риск потери или неправильного расположения бумаг. Кроме того, платформа обеспечивает легкий доступ к документам с любого устройства с подключением к интернету, что делает его удобным для удаленных и мобильных сотрудников.

Еще одной ключевой особенностью КЭДО являются возможности автоматизации. Платформа упрощает HR-процессы, автоматизируя такие задачи, как создание документов, рабочие процессы утверждения и уведомления. Это не только экономит время сотрудников отдела кадров, но и снижает риск ошибок и обеспечивает согласованность форматирования и содержания.

Возможно, самым важным является то, что сервис обеспечивает высокий уровень безопасности HR-документов. Платформа использует шифрование, контроль доступа и другие меры безопасности для защиты конфиденциальной информации о сотрудниках от несанкционированного доступа и киберугроз. Это особенно важно, учитывая рост числа кибератак и утечек данных в последние годы.

Внедрение КЭДО для электронного документооборота может принести ряд преимуществ отделам кадров. Благодаря сокращению бумажной работы и автоматизации задач, сотрудники смогут больше сосредоточиться на стратегических инициативах. Кроме того, платформа может улучшить соответствие нормативным требованиям, таким как GDPR и HIPAA, а также политикам и процедурам компании.

В завершении следует отметить, что электронный документооборот становится все более важным для отделов кадров в современную цифровую эпоху. КЭДО - это мощная платформа, которая предлагает ряд функций для оптимизации HR-процессов и защиты конфиденциальной информации о сотрудниках.