Образовательный фундамент

«Атомстройкомплекс» приступил к внутренней отделке в одном из блоков губернаторского лицея, который строится в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Работы на объекте идут в соответствии с графиком. Обычно строительство здания на таких крупных проектах идет поблочно. То есть когда в одной части здания может идти внутренняя отделка, в другой — подходить к завершению кирпичная кладка, а в третьей — продолжаться заливка каркаса. На текущей неделе в одном из блоков строители приступят к отделочным работам и закроют его для подачи тепла.



«Губернаторский лицей — образовательное учреждение нового уровня, каких прежде в нашем городе и области не строилось. Лицей не просто станет эффективной площадкой для формирования интерактивной образовательной среды и реализации современных образовательных подходов. Он также сможет взять на себя функцию точки притяжения в жилом районе, которая аккумулирует культурные и общественные инициативы, дает возможности для саморазвития и социальной реализации жителей. Строительство такого объекта — сложная и очень ответственная задача, и наш коллектив готов предоставить все свои компетенции и опыт, чтобы реализовать ее на высоком уровне», — прокомментировал гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.







Новое образовательное учреждение на 1 тыс. 200 мест получит передовое оснащение и станет многофункциональным и эффективным пространством. Например, спортивное ядро начальной школы будет включать спортивный зал с витражным остеклением и скалодром. А в спортзале для старшеклассников будет предусмотрена внутренняя мобильная перегородка, которая позволит трансформировать его в две отдельные полноценные площадки.



В проекте здания также предусмотрено обилие естественного освещения. У учебных классов будут светопрозрачные стены, которые позволят свету поступать не только через окна, но и из коридоров. На крыше лицея появятся зеленые насаждения, а на пришкольной территории возведут амфитеатр. Даже школьные лестницы оборудуют так, чтобы на ступенях можно было устроиться на отдых и подзарядить мобильные устройства.



Объект будет сдан в конце 2023 года. В объем работ по первому этапу входит строительство самой общеобразовательной школы и интегрированного блока детского технопарка «Кванториум».



Отметим, что «Атомстройкомплекс» регулярно участвует в проектах по строительству образовательных учреждений в Свердловской области. Например, на прошлой неделе был подписан первый в регионе договор о строительстве школы с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Речь идет о школе № 41 на 925 мест, которая появится на улице Котельникова, 5 и уже в 2024 году примет новых воспитанников.



В середине 2020 года строительный холдинг внес на рассмотрение концессионную инициативу с использованием механизмов ГЧП. Она предполагает заключение трехстороннего соглашения между банком, застройщиком и правительством региона сроком на 10 лет. Инвестиционная фаза данного формата составляет три года и подразумевает строительство объекта полностью на средства банка и застройщика. Эксплуатационная фаза составляет семь лет, в течение которых поэтапно возмещаются инвестированные партнерами средства из бюджета Свердловской области.



Все это позволяет значительно ускорить возведение новых объектов, в том числе социально значимых. При этом для старта проекта и начала строительства достаточно средств банка и застройщика. В конце 2021 года компания выступила с инициативой построить еще одно учебное учреждение в Екатеринбурге, применив механизмы ГЧП, — новую школу на 1 тыс. 500 мест на улице Советской в Кировском районе.







За последние два года компания «Атомстройкомплекс» построила современные школы в Каменске-Уральском и Невьянске. В прошлом году открыла двери после реконструкции школа № 80 на 1 тыс. 100 учеников на Уралмаше в Екатеринбурге. Новое здание включает в себя три четырехэтажных блока с 30 кабинетами, включая лаборатории для практических занятий по химии и физике. Вдобавок оборудованы мастерские для уроков технологии. В отдельном блоке разместились 16 учебных кабинетов начальной школы и четыре игровые комнаты для обучающихся младших классов. За строительство этой школы застройщик удостоился победы в смотре-конкурсе «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2021».



Помимо школ, компания участвует и в строительстве детских садов. В том числе — в развивающемся районе Екатеринбурга Академический.



Добавим, что в конце прошлого года институт комплексного проектирования «АТОМ» получил положительное заключение экспертизы на проект первой в Екатеринбурге 5-этажной школы, которая будет построена также в Академическом.



Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»