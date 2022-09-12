УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 15:53

Образовательный фундамент

«Атомстройкомплекс» приступил к внутренней отделке в одном из блоков губернаторского лицея, который строится в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы на объекте идут в соответствии с графиком. Обычно строительство здания на таких крупных проектах идет поблочно. То есть когда в одной части здания может идти внутренняя отделка, в другой — подходить к завершению кирпичная кладка, а в третьей — продолжаться заливка каркаса. На текущей неделе в одном из блоков строители приступят к отделочным работам и закроют его для подачи тепла.

«Губернаторский лицей — образовательное учреждение нового уровня, каких прежде в нашем городе и области не строилось. Лицей не просто станет эффективной площадкой для формирования интерактивной образовательной среды и реализации современных образовательных подходов. Он также сможет взять на себя функцию точки притяжения в жилом районе, которая аккумулирует культурные и общественные инициативы, дает возможности для саморазвития и социальной реализации жителей. Строительство такого объекта — сложная и очень ответственная задача, и наш коллектив готов предоставить все свои компетенции и опыт, чтобы реализовать ее на высоком уровне», — прокомментировал гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

Образовательный фундамент

Новое образовательное учреждение на 1 тыс. 200 мест получит передовое оснащение и станет многофункциональным и эффективным пространством. Например, спортивное ядро начальной школы будет включать спортивный зал с витражным остеклением и скалодром. А в спортзале для старшеклассников будет предусмотрена внутренняя мобильная перегородка, которая позволит трансформировать его в две отдельные полноценные площадки.

В проекте здания также предусмотрено обилие естественного освещения. У учебных классов будут светопрозрачные стены, которые позволят свету поступать не только через окна, но и из коридоров. На крыше лицея появятся зеленые насаждения, а на пришкольной территории возведут амфитеатр. Даже школьные лестницы оборудуют так, чтобы на ступенях можно было устроиться на отдых и подзарядить мобильные устройства.

Объект будет сдан в конце 2023 года. В объем работ по первому этапу входит строительство самой общеобразовательной школы и интегрированного блока детского технопарка «Кванториум».

Отметим, что «Атомстройкомплекс» регулярно участвует в проектах по строительству образовательных учреждений в Свердловской области. Например, на прошлой неделе был подписан первый в регионе договор о строительстве школы с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Речь идет о школе № 41 на 925 мест, которая появится на улице Котельникова, 5 и уже в 2024 году примет новых воспитанников.

В середине 2020 года строительный холдинг внес на рассмотрение концессионную инициативу с использованием механизмов ГЧП. Она предполагает заключение трехстороннего соглашения между банком, застройщиком и правительством региона сроком на 10 лет. Инвестиционная фаза данного формата составляет три года и подразумевает строительство объекта полностью на средства банка и застройщика. Эксплуатационная фаза составляет семь лет, в течение которых поэтапно возмещаются инвестированные партнерами средства из бюджета Свердловской области.

Все это позволяет значительно ускорить возведение новых объектов, в том числе социально значимых. При этом для старта проекта и начала строительства достаточно средств банка и застройщика. В конце 2021 года компания выступила с инициативой построить еще одно учебное учреждение в Екатеринбурге, применив механизмы ГЧП, — новую школу на 1 тыс. 500 мест на улице Советской в Кировском районе.

Образовательный фундамент

За последние два года компания «Атомстройкомплекс» построила современные школы в Каменске-Уральском и Невьянске. В прошлом году открыла двери после реконструкции школа № 80 на 1 тыс. 100 учеников на Уралмаше в Екатеринбурге. Новое здание включает в себя три четырехэтажных блока с 30 кабинетами, включая лаборатории для практических занятий по химии и физике. Вдобавок оборудованы мастерские для уроков технологии. В отдельном блоке разместились 16 учебных кабинетов начальной школы и четыре игровые комнаты для обучающихся младших классов. За строительство этой школы застройщик удостоился победы в смотре-конкурсе «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2021».

Помимо школ, компания участвует и в строительстве детских садов. В том числе — в развивающемся районе Екатеринбурга Академический.

Добавим, что в конце прошлого года институт комплексного проектирования «АТОМ» получил положительное заключение экспертизы на проект первой в Екатеринбурге 5-этажной школы, которая будет построена также в Академическом.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
12.09.2022 «Атомстройкомплекс» начал внутреннюю отделку одного из блоков губернаторского лицея в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. «Атомстройкомплекс» приступил к внутренней отделке в одном из блоков губернаторского ...

14.01.2022 «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне ...

15.12.2021 «Атомстройкомплекс» планирует построить в Екатеринбурге уникальную школу по финскому образцу

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» участвует в конкурсе на строительство ...

21.07.2020 «Атомстройкомплекс» начал строительство детского сада в екатеринбургском микрорайоне Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. В екатеринбургском микрорайоне Солнечный началось возведение детского сада на 250 мест. ...

17.06.2020 «Атомстройкомплекс» готов построить первую на Среднем Урале школу в рамках государственно-частного партнерства

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. Компания «Атомстройкомплекс» внесла на рассмотрение в правительство Свердловской ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр
Архив новостей
Сентябрь 2022 (314)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18