Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в открытии крупнейшей агропромышленной выставки УрФО

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» сегодня, 13 сентября, состоялось открытие главной агропромышленной выставки Уральского федерального округа (УрФО). В торжественной церемонии участвовали глава Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, сообщает департамент информационной политики региона.



«Эта выставка является значимым событием для аграрной отрасли Уральского федерального округа. Она прочно зарекомендовала себя как современная коммуникационная площадка, где специалисты сельского хозяйства обмениваются опытом, перенимают лучшие практики и новейшие технологии, наращивают свои компетенции. Сегодня, когда вопросы продовольственной безопасности все острее звучат в глобальной мировой повестке, эффективное развитие отечественного сельского хозяйства приобретает особое значение», — отметил губернатор.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



Все регионы, входящие в состав УрФО, представили на выставке свои главные достижения в сельском хозяйстве. В. Якушев заявил, что Уралу удалось укрепить свой агропромышленный потенциал и сохранить высокие показатели самообеспеченности по основным видам продукции. Вдобавок аграрии активно внедряют современные технологии.



Отметим, что в Свердловской области производится большинство видов продуктов питания. Основными отраслями пищевой и перерабатывающей промышленности являются молочная, мясная, хлебопекарная и масложировая.



Также напомним, что в 2022 году на поддержку отрасли было выделено более 4,3 млрд руб. Государственная помощь оказывается по 21 направлению. Среди них — предоставление грантов «Агростартап» и грантов семейным фермам, поддержка хлебопекарных предприятий, «молочные» субсидии, субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов АПК и другие виды поддержки.