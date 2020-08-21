«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов на прямые рейсы по России

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширила список прямых рейсов по России со сниженной ценой. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Мы знаем, как важно не сидеть на месте и открывать новые горизонты: исследовать культуры, знакомиться с местными жителями и пробовать национальные блюда народностей нашей разнообразной страны. Мы продолжаем снижение цен для вас, дорогие путешественники, чтобы вы смогли разглядеть красоту России!» — говорится в сообщении.



Полный список доступных направлений можно посмотреть по ссылке.



Также в авиакомпании напоминают о начавшейся распродаже билетов на рейсы со стыковкой в Москве и Екатеринбурге. Эта акция продлится по 18 сентября на вылеты по 23 декабря.