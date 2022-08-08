УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:41

«Уральские авиалинии» объявили распродажу билетов со стыковкой в Москве и Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила распродажу билетов со стыковкой в Москве и Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, акция действует с 10 по 18 сентября 2022 года на вылеты в период с 12 сентября по 23 декабря этого года. При этом все билеты возвратные.

«Взойти на горы Кавказа, оздоровиться в санаториях Кавминвод, обойти все объекты калининградского музея Мирового океана, шумно отдохнуть в Сочи, осмотреть тайные дворики Санкт-Петербурга — запланируйте путешествие до конца года со скидкой от 30 до 90% от тарифа!» — говорится в сообщении.

Полный список доступных направлений можно посмотреть по ссылке.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.08.2022 Уральские авиалинии запустили традиционную распродажу «Бархатный сезон»

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. Компания «Уральские авиалинии» объявила о старте традиционной распродажи авиабилетов ...

21.08.2020 «Уральские авиалинии» запустили распродажу билетов со скидкой до 50%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает распродажу билетов со скидкой до 50%, ...

08.07.2019 «Уральские авиалинии» запускают распродажу билетов по летним направлениям

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила традиционную распродажу билетов по летним ...

12.11.2018 «Уральские авиалинии» запустили осеннюю распродажу популярных международных направлений

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила осеннюю распродажу билетов на популярные ...

18.07.2016 «Уральские авиалинии» объявили распродажу билетов на бархатный сезон

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в течение недели будет продавать билеты на бархатный ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил свердловские власти за помощь в тушении пожаров в других регионах02.09.2022Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону02.09.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли в Академическом районе новый образовательный центр02.09.2022Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ
Архив новостей
Сентябрь 2022 (272)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18