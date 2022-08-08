«Уральские авиалинии» объявили распродажу билетов со стыковкой в Москве и Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила распродажу билетов со стыковкой в Москве и Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, акция действует с 10 по 18 сентября 2022 года на вылеты в период с 12 сентября по 23 декабря этого года. При этом все билеты возвратные.
«Взойти на горы Кавказа, оздоровиться в санаториях Кавминвод, обойти все объекты калининградского музея Мирового океана, шумно отдохнуть в Сочи, осмотреть тайные дворики Санкт-Петербурга — запланируйте путешествие до конца года со скидкой от 30 до 90% от тарифа!» — говорится в сообщении.
Полный список доступных направлений можно посмотреть по ссылке.
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