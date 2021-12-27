Школьники Екатеринбурга примут участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности Банка России

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Школы Екатеринбурга примут участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности. Осенняя сессия этих занятий стартует 14 сентября.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, в этом году первый урок на тему «Как устроен финансовый рынок» проведет первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Онлайн-трансляция состоится 14 сентября в 09.30 по московскому времени.



«В осеннюю сессию ученики узнают, как грамотно распоряжаться личными финансами, как их сберегать и приумножать, о принципах страхования и защите от мошенников. Впервые будут включены уроки по истории денег, разработанные совместно с Музеем Банка России», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в весеннюю сессию этого года в Свердловской области занятия собрали более 12 тыс. просмотров.