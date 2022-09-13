Свердловские школьники и студенты до 21 апреля смогут пройти обучение по финансовой грамотности на платформе Банка России

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Свердловской области 25 января началась программа онлайн-обучения по финансовой грамотности на платформе ЦБ РФ для школьников старших классов и студентов техникумов и колледжей.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, в аналогичный период прошлого года на Среднем Урале такие занятия просмотрели 16 тыс. раз, а поучаствовали в уроках порядка 190 школ и профессиональных учебных заведений.



По словам специалистов, подключаться к занятиям можно до 21 апреля как самостоятельно из дома, так и всем классом. Преподаватели курсов — это эксперты Банка России и профессиональные участники финансового рынка. Во время обучения они расскажут о том, как следует распоряжаться личными финансами, об особенностях работы разных финансовых инструментов, о страховании, налогах и будущей пенсии. Кроме того, на занятиях можно будет узнать об истории денег и основах денежного обращения. Особое внимание уделят теме кибермошенничества и защиты своих прав.



«Программа занятий построена так, чтобы у учебного заведения была возможность включить онлайн-уроки в сетку расписания. Продолжительность одного занятия — 45 минут. Темы уроков соответствуют методике преподавания финансовой грамотности, разработанной для российских школ», — отмечают представители Банка России.



С расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.