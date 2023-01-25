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В онлайн-уроках финансовой грамотности приняло участи 424 школы и 57 техникумов Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области в весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности приняло участие 424 школы и 57 техникумов и колледжей. Это составляет 45% от общего числа организаций школьного образования и 55% — среднего специального. Всего уроки собрали 40 тыс. просмотров, что в 2,5 раза больше, чем осенью прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

Регулятор организует подобные занятия с 2015 года, уроки ведут эксперты ЦБ РФ, а также специалисты крупных кредитных учреждений, участники финансового рынка и преподаватели вузов. В этот раз темой занятий стала не только финансовая грамотность граждан, но и особенности финансовых инструментов, пенсионная и налоговая системы, страхование. Часть занятий также была посвящена теме кибермошенничества.

«Расписание онлайн-занятий построено так, чтобы у учебного заведения была возможность включить уроки в расписание. Темы вебинаров соответствуют методике преподавания финансовой грамотности, разработанной для российских школ. В Свердловской области этой весной наибольшее количество просмотров собрали темы, посвященные умению сберегать деньги, правильно пользоваться кредитными продуктами, а также защите от мошенников», — рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.

Следующая, осенняя, сессия стартует 14 сентября 2023 года. Подключиться к онлайн-урокам можно будет как с личного компьютера, так и в составе класса или учебной группы. Расписание и инструкции для подключения будут размещены на сайте https://dni-fg.ru/.

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