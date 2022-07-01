Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге за год сократилась на 14%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в августе сократилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Focus Technologies.
Аналитики рассчитали значение Mall Index, который показывает число посетителей на 1 тыс. кв. м. в торговых центрах.
Эксперты отмечают, что в апреле 2022 года посещаемость ТЦ Екатеринбурга снизилась на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. С мая по июль показатель в среднем рос на 1% в месяц. В августе посещаемость увеличилась на 5% по отношению к июлю.
Отметим, что в августе 2022 года Mall Index сократился на 24% по отношению к соответствующему месяцу доковидного 2019 года.
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