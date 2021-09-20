В августе выдача кредитных карт россиянам превысила 2 млн штук

УрБК, Москва, 13.09.2022. В августе 2022 года россиянам было выдано 2,04 млн кредитных карт, что на 14% превышает июльский показатель и на 42% — августа 2021 года. Вдобавок это второй максимальный результат с 2019 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Общий лимит по новым кредиткам в последний месяц лета достиг 153,6 млрд руб., что на 26,3% выше, чем в июле и на 44,2% — чем в августе прошлого года. При этом, по словам гендиректора ОКБ Николая Мясникова, банки не меняют риск-кредитную политику и одобряется только треть заявок.



Всего за январь-август было выдано 12,5 млн кредитных карт. Их суммарный лимит составил 0,9 трлн руб., превысив на 30% прошлогодний результат. В то же время аналитическая компания Frank RG сообщает, что в августе 2022 года банки впервые за текущий год выдали 1,1 трлн руб. розничных кредитов (без учета кредиток) — это на 10% ниже результатов августа 2021 года.



Директор по розничным продуктам и продажам финансового маркетплейса «Сравни» Ирина Димитрова назвала несколько причин роста спроса на кредитные карты. Клиенты активно переходят с платежных систем Visa и Mastercard на карты «Мир». Также на рынке летом наблюдалось много кросс-продаж, когда финансовые организации выдавали кредитки своим же клиентам, имеющим, например, дебетовую карту. Вдобавок в зарплатном сегменте тоже при смене зарплатного банка пользователю часто выдают кредитную карту.



Директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов добавил, что банки тоже проявляют интерес к сегменту кредитных карт. Для них они могут быть удобны хорошей оборачиваемостью по погашениям, которая выше, чем в остальных направлениях потребительского кредитования.