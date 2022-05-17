Минпромторг РФ подготовил стратегию развития электронной отрасли до 2030 года

УрБК, Москва, 13.09.2022. Минпромторг подготовил проект «Основ государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу». Предполагается, что на этом фундаменте власти будут выстраивать дальнейшее развитие отрасли микроэлектроники, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа и свои источники.



В проекте обозначены ключевые проблемы российской микроэлектроники. В их числе — отставание технологий на 10-15 лет от мирового уровня, сложности с изучением технологических процессов ниже 180 нм, нехватка производственных мощностей. Также говорится о зависимости от зарубежных материалов, технологий и программ. Помимо этого, в стране наблюдается низкая инвестиционная привлекательность, высокая стоимость компонентов и острый дефицит кадров. При этом авторы говорят, что российские производители не могут обеспечить рынок необходимой электроникой.



Минпромторг РФ предлагает представителям рынка координировать исследования в области передовых технологий и увеличить мощности, в том числе осваивая производство микроэлектроники с современными топологическими нормами. Кроме того, предлагается создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники.



В ведомстве рассчитывают добиться этого за счет упрощения получения грантов, субсидий и льготных кредитов для производителей. Предполагается, что это стимулирует внебюджетные инвестиции. В министерстве считают, что этих целей можно будут достигнуть до 2030 года.