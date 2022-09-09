Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 4 коп.

УрБК, Москва, 13.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 1 коп., до 60,45 руб., евро вырос на 4 коп., до 61,31 руб.