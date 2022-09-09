Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 4 коп.

УрБК, Москва, 13.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 1 коп., до 60,45 руб., евро вырос на 4 коп., до 61,31 руб.
УрБК, Москва, 09.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2022 года. Курс ...09.09.2022 Официальный курс доллара США снизился на 38 коп., евро вырос на 15 коп.
УрБК, Москва, 09.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября 2022 года. Курс долл. ...07.09.2022 Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро вырос на 35 коп.
УрБК, Москва, 07.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2022 года. Курс долл. ...06.09.2022 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро снизился на 8 коп.
УрБК, Москва, 06.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2022 года. Курс долл. ...02.09.2022 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро снизился на 6 коп.
УрБК, Москва, 02.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2022 года. Курс долл. ...