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Сегодня, 09:23

Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 4 коп.

УрБК, Москва, 13.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 1 коп., до 60,45 руб., евро вырос на 4 коп., до 61,31 руб.

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