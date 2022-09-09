Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. По состоянию на 12 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 377 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 9 сентября число безработных составляло 20 тыс. 419 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 42 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,96%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,51.