Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект по развитию пищевой промышленности

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новую редакцию стратегического проекта «Производство качественных продовольственных товаров — здоровый образ жизни горожан». Он направлен на развитие предприятий пищевой промышленности, увеличение доли продукции местных производителей и расширение линейки продуктов питания для здорового образа жизни, сообщает пресс-служба администрации города.



Документ обозначает стратегические ориентиры для отраслевых предприятий, что дает возможность более эффективно организовывать взаимодействие с муниципалитетом, учебными заведениями и научным сообществом уральской столицы.



Уточним, что пищевая промышленность является одной из профильных отраслей производственного комплекса Екатеринбурга. В городе работают 70 предприятий пищевой промышленности: 14 крупных, а также 56 средних и малых производств. В этой сфере трудятся 12 тыс. человек, а сами организации являются крупными налогоплательщиками.



Производственные мощности предприятий позволяют обеспечить горожан хлебобулочными изделиями, молочной продукцией, мясопродуктами, масложировой продукцией, безалкогольными напитками, овощами и многим другим. Представители екатеринбургского пищепрома неоднократно были отмечены на всероссийских и международных выставках-ярмарках: на «Продэкспо» в Москве, IFE CHINA в Гуанчжоу, на национальном чемпионате WorldsSkills Russia и других.