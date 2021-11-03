Работы по рекультивации Широкореченского полигона под Екатеринбургом выполнены более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. На Широкореченском полигоне под Екатеринбургом выполнено более половины запланированных работ по рекультивации объекта. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



На данный проект из федерального бюджета было выделено более 300 млн руб. Сам полигон эксплуатировался с 1960 по 2015 год, и за это время там накопилось 6 млн кубометров отходов. Предполагается, что в итоге будет восстановлено 23 гектара нарушенных земель.



«Работы по рекультивации нарушенных земель на полигоне ведутся с июня 2021 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология. Итогом реализации проекта станет ликвидация объекта накопленного вреда и уменьшение экологического ущерба, связанного с многолетним складированием твердых бытовых отходов», — рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков во время рабочего визита на полигон.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



В настоящий момент полностью сформировано тело полигона. Близятся к завершению планировка и формирование откосов. Идут распределение выравнивающего слоя песка и укладка изолирующего материала, а также устройство системы дегазации.



«После завершения технического этапа в летний период можно приступать к биологическому этапу рекультивации полигона. Запланированы мероприятия, направленные на восстановление процессов почвообразования: биологическая очистка почвы, озеленение. Процесс восстановления земель небыстрый, нужно время, чтобы запустить все естественные природные процессы», — объяснил глава регионального министерства природных ресурсов Алексей Кузнецов.



Помимо этого, в рамках проекта «Чистая страна» в этом году в Арамили стартовала рекультивация несанкционированной свалки бытовых и промышленных отходов. Работы будут продолжаться два года. На реализацию проекта предусмотрено 163,3 млн руб., из которых 103,9 млн руб. регион получит из федерального бюджета. В итоге должно быть восстановлено более пяти гектаров земель, на которых находились 300 тыс. кубометров отходов разных видов и классов опасности.



Добавим, что в Свердловской области составлен список объектов накопленного вреда, в который включено более 150 наименований. Это объекты, находящиеся в населенных пунктах либо содержащие большое количество отходов, в том числе объекты горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Этот перечень в прошлом году направили на включение в федеральный проект «Генеральная уборка», который нацелен на решение многолетней проблемы ликвидации экологически опасных объектов на всей территории России.