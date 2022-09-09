Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,7 руб., евро — до 61,7 руб.

УрБК, Москва, 12.09.2022. Доллар США и евро растут в первые часы торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.38 мск курс американской валюты составляет 60,72 руб., европейской — 61,74 руб.
Отметим, что на момент закрытия торгов 9 сентября курс доллара США составлял 60,6 руб., евро — 60,97 руб.
УрБК, Москва, 09.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро торгуются разнонаправленно. По ...08.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 61 руб., евро — до 60,8 руб.
УрБК, Москва, 08.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на ...06.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,9 руб., евро — до 60,64 руб.
УрБК, Москва, 06.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на ...05.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,7 руб., евро снизился до 60,1 руб.
УрБК, Москва, 05.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро торгуются разнонаправленно. По ...02.09.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,4 руб., евро — до 60,25 руб.
УрБК, Москва, 02.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на ...