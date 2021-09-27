ММК-МЕТИЗ будет участвовать в общероссийской конференции «ПРОВОЛОКА — КРЕПЕЖ»

УрБК, Магнитогорск, 12.09.2022. ММК-МЕТИЗ направит своих представителей для участия в общероссийской конференции «ПРОВОЛОКА — КРЕПЕЖ», которая будет организована 22-23 сентября в Волгограде. Об этом сообщает управление информации и общественных связей предприятия.



Сотрудники комбината выступят с докладами о производстве сварочной проволоки, создании канатов и об альтернативных вариантах стали для производства крепежа. Вдобавок они представят новую продукцию и расскажут о ходе развития ММК-МЕТИЗ и перспективах.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК



«ПРОВОЛОКА — КРЕПЕЖ» в этом году пройдет одиннадцатый раз. Мероприятие традиционно посвящено вопросам метизной отрасли. Поэтому оно обычно проводится на базе производственных площадок российских предприятий, выпускающих металлоизделия, что позволяет участникам встречи не только обсудить актуальные проблемы отрасли, но и посетить производство с целью обмена лучшими практиками.



Основные участники конференции — руководители метизных и металлургических компаний, металлоцентров, научных, проектных и исследовательских организаций. По мнению директора ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» Сергея Дубовского, конференция является хорошей площадкой для обмена опытом и подскажет о новых направлениях дальнейшего развития.