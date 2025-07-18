ЕВРАЗ ЗСМК принял участие в конференции «Проволока — Крепеж» в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. В Новокузнецке открылась фотовыставка про металлургов ЕВРАЗ ЗСМК «Времена сильных людей ...04.10.2024 На базе ЕВРАЗ ЗСМК металлурги России обсудили вопросы развития транспортной индустрии в стране
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Новокузнецке на базе ЕВРАЗ ЗСМК состоялась 140-я Рельсовая комиссия. Более 150 ...12.10.2023 ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском ...14.08.2017 На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в эксплуатацию стан для перемотки проволоки
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в промышленную эксплуатацию новый стан для перемотки проволоки. Об ...24.04.2012 Цеха НТМК будут разделены по разным дивизионам компании «ЕВРАЗ»
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2012. Цеха Нижнетагильского металлургического комбината войдут в два дивизиона «ЕВРАЗа», ...