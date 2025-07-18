УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:40

ЕВРАЗ ЗСМК принял участие в конференции «Проволока — Крепеж» в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. ЕВРАЗ ЗСМК принял участие в 14-ой Международной конференции «Проволока — Крепеж», которая проходила 11-12 сентября в Новокузнецке. Об этом сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

«ЕВРАЗ ЗСМК — один из основных поставщиков метизной продукции в стране. Мы поставляем продукцию в разные регионы России, в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе во Вьетнам и Монголию. Для нас конференция — это знакомство с новыми поставщиками, технологиями. Мы готовы делиться своими достижениями, открыты для общения. Такое совместное сотрудничество позволяет двигать отрасль вперед», — отметил операционный директор ЕВРАЗ 3СМК Алексей Головатенко.

Участники конференции отметили клиентоориентированный подход компании к потребителям. Сталепрокатчики ЕВРАЗ ЗСМК внедряют современные технологии для повышения качества отгрузки и доставки метизной продукции. Так, при доставке проволоки класса ВР1 в контейнерах на дальние расстояния ее обрабатывают ингибиторным составом. Это позволяет минимизировать образование окисленной пленки и избежать коррозии при транспортировке. Для удобства при разгрузке на большегрузные мотки проволоки устанавливают кантовочные кольца.
