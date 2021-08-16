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ЕВРАЗ направил на реализацию трех социальных проектов в Нижнем Тагиле 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. ЕВРАЗ НТМК направил на реализацию трех социальных проектов в Нижнем Тагиле 1,5 млн руб. Средства были выделены в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ перечислил деньги на строительство спортивной площадки для пожилых людей в селе Николо-Павловское, приобретение специального фургона для перевозки декораций Нижнетагильского театра кукол, а также на открытие интерактивного центра «Диалог» для проведения консультаций для родителей в детском саду МАДОУ «Радость».

ЕВРАЗ направил на реализацию трех социальных проектов в Нижнем Тагиле 1,5 млн рублей
ЕВРАЗ направил на реализацию трех социальных проектов в Нижнем Тагиле 1,5 млн рублей

«Интерактивный центр «Диалог» предназначен для оказания помощи родителям в вопросах воспитания детей, имеющих проблемы в развитии, поведении, социализации. Сотрудники центра будут проводить консультативную, диагностическую и коррекционно-развивающую работу с родителями и их детьми. В учреждении оборудована игровая зона, зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. Для работы центра приобретено современное цифровое оборудование: интерактивная панель со стойкой, ноутбук, документ-камера, многофункциональное устройство, несколько планшетов. Кроме того, закуплен набор для диагностики умственного развития детей по методике доктора педагогических наук Е. А. Стребелевой, панель для мозаики, а также учебно-игровые и методические пособия», — говорится в сообщении.

ЕВРАЗ направил на реализацию трех социальных проектов в Нижнем Тагиле 1,5 млн рублей

Для спортивной площадки в селе Николо-Павловское при поддержке ЕВРАЗа приобретены четыре уличных тренажера: спортивный тренажер для ходьбы, хипс-шейкер, велостеп и твист-диск. Также средства потрачены на благоустройство территории.

Для Нижнетагильского театра кукол при поддержке ЕВРАЗа приобретен прицеп-фургон для перевозки декораций и оборудования в другие города области. Фургон с цельнометаллическим кузовом вмещает все необходимое для постановки спектаклей и защищает декорации от дождя при перевозке. Тагильские кукольники уже показали спектакль «Аленький цветочек» и «Дюймовочка» в поселках Старатель, Уралец, Висимо-Уткинск, Усть-Утка.

Представители компании отмечают, что 15 сентября 2022 года стартует очередной этап грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В этом году сумма грантов увеличилась: в Нижнем Тагиле — до 700 тыс. руб., в Качканаре — до 500 тыс. руб.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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