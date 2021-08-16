ЕВРАЗ направил на реализацию трех социальных проектов в Нижнем Тагиле 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. ЕВРАЗ НТМК направил на реализацию трех социальных проектов в Нижнем Тагиле 1,5 млн руб. Средства были выделены в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
ЕВРАЗ перечислил деньги на строительство спортивной площадки для пожилых людей в селе Николо-Павловское, приобретение специального фургона для перевозки декораций Нижнетагильского театра кукол, а также на открытие интерактивного центра «Диалог» для проведения консультаций для родителей в детском саду МАДОУ «Радость».
«Интерактивный центр «Диалог» предназначен для оказания помощи родителям в вопросах воспитания детей, имеющих проблемы в развитии, поведении, социализации. Сотрудники центра будут проводить консультативную, диагностическую и коррекционно-развивающую работу с родителями и их детьми. В учреждении оборудована игровая зона, зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. Для работы центра приобретено современное цифровое оборудование: интерактивная панель со стойкой, ноутбук, документ-камера, многофункциональное устройство, несколько планшетов. Кроме того, закуплен набор для диагностики умственного развития детей по методике доктора педагогических наук Е. А. Стребелевой, панель для мозаики, а также учебно-игровые и методические пособия», — говорится в сообщении.
Для спортивной площадки в селе Николо-Павловское при поддержке ЕВРАЗа приобретены четыре уличных тренажера: спортивный тренажер для ходьбы, хипс-шейкер, велостеп и твист-диск. Также средства потрачены на благоустройство территории.
Для Нижнетагильского театра кукол при поддержке ЕВРАЗа приобретен прицеп-фургон для перевозки декораций и оборудования в другие города области. Фургон с цельнометаллическим кузовом вмещает все необходимое для постановки спектаклей и защищает декорации от дождя при перевозке. Тагильские кукольники уже показали спектакль «Аленький цветочек» и «Дюймовочка» в поселках Старатель, Уралец, Висимо-Уткинск, Усть-Утка.
Представители компании отмечают, что 15 сентября 2022 года стартует очередной этап грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В этом году сумма грантов увеличилась: в Нижнем Тагиле — до 700 тыс. руб., в Качканаре — до 500 тыс. руб.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. В Нижнем Тагиле при грантовой поддержке ЕВРАЗа оборудованы две спортивные площадки. ...09.12.2020 ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Социально значимые проекты будут реализованы в Нижнем Тагиле и Качканаре в рамках ...20.10.2020 ЕВРАЗ направил более 380 тыс. рублей на создание музея в деревне Усть-Утка
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. ЕВРАЗ поддержал инициативу «Клуба любителей книги» Нижнего Тагила и направил на ...04.09.2018 Грантовый конкурс социальных проектов ЕВРАЗа стартует в Нижнем Тагиле и Качканаре
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. С 15 сентября 2018 года в Нижнем Тагиле и Качканаре начинается прием заявок на участие ...30.03.2018 При поддержке ЕВРАЗа в тагильской школе открыли обновленную мастерскую электромонтажа
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. При поддержке ЕВРАЗа в школе № 49 Нижнего Тагила открыта обновленная мастерская ...