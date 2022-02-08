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Свердловский Роспотребнадзор не видит оснований для введения дистанта в школах региона из-за COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в настоящий момент не видят оснований для введения дистанционного обучения в школах региона из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом рассказал сегодня во время пресс-конференции в Екатеринбурге главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

«На сегодняшний момент оснований для введения дистанта нет. У нас наибольшие темпы прироста показателей заболеваемости в возрастной группе 65+. Показатель в районе 300 на 100 тыс. населения. На втором месте — 30-49 лет, там показатель порядка 290 на 100 тыс. И здесь тоже тенденции к росту. И третье место — 50-65 лет. Дети у нас пока в структуре не занимают лидирующих мест», — сообщил он.

Однако врач уточнил, что в условиях начавшегося учебного года ситуация может измениться. При этом существует старое санитарное правило, которое касается и других болезней помимо COVID-19: если в классе заразилось более 20% учащихся, то директор может отправить их на дистанционное обучение. Если более 20% учеников всей школы, то на дистант может уйти все учебное учреждение.

Также Д. Козловских объяснил, что у произошедшего роста заболеваемости коронавирусом есть две основные причины. Первая — изменчивость самого вируса, он постоянно меняет свои свойства. Вторая — люди массово возвращаются из отпусков.

Уточним, что за последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано 1 тыс. 604 случая коронавируса.

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