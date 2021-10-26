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ГИБДД Екатеринбурга за три дня профилактического рейда зафиксировала более 1,5 тыс. нарушений ПДД

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. ГИБДД Екатеринбурга с 5 по 7 сентября провела в городе профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Оно было направлено на профилактику и недопущение ДТП, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств, а также нарушений использования ремней безопасности водителями и пассажирами.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, за это время было пресечено более 1,5 тыс. нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности привлекли 54 водителя, которые перевозили детей с нарушениями, еще 280 человек не были пристегнуты ремнями безопасности и 22 — нарушили правила перевозки пассажиров. Кроме того, задержано 17 водителей, севших за руль в пьяном виде.

В ГИБДД напоминают, что детей до семи лет нужно перевозить в автомобиле, оборудованном ремнями безопасности или детской удерживающей системой ISOFIX. Для детей в возрасте от семи до 11 лет стоит использовать детские удерживающие устройства или ремни безопасности.

За нарушение требований к перевозке детей законодательством предусмотрен административный штраф в размере 3 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составляет 25 тыс. руб., для юридических лиц — 100 тыс. руб.

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